A testületi ülésen a képviselőkön kívül Törő Gábor országgyűlési képviselő és a kivitelező Cetin Hungary Zrt. képviselői is megjelentek.

Első pontnak a Kastély út 1-75. szám alatt lévő ingatlanok előtt fennálló folyamatos parkolás problémája adta a témát. Lakossági kezdeményezésre szerették volna ezen a szakaszon megtiltani a gépjárművek útszéli parkolását, de mint kiderült, az itt lakók a többség nem támogatja a megállni tilos táblák kihelyezését, mivel az őket is hátrányosan érintené és a közútkezelő sem tartja indokoltnak – derült ki Varga Tünde, a település polgármesterének ismertetőjéből.

Az önkormányzat maga is végzett közvélemény kutatást a kérdéskörben, amiből a polgármester elmondása szerint, a 33 ingatlan tulajdonos közül 29 tulajdonos nem támogatta a forgalmirend változását, sőt, senkit sem kértek meg, hogy ezzel kapcsolatban eljárjon a nevükben.

A felvetést a testület egyhangúlag elvetette.

A valóban érdekes téma ezután következett, az adótorony végleges helyének megszavazása, ami már nem csak hónapok, de évek óta puskaporos hordó a faluban.

A polgármester röviden vázolta a álláspontokat az adótorony történetéről és a pillanatnyi helyzet kialakulásáról, ami nem volt éppen feszültségmentes. Többször is félbe kellett hagynia prezentációját és rendre utasítani a teremben ülő hallgatóságot.

Törő Gábor országgyűlési képviselő a torony ügyének tárgyalása közben kiállt korábbi álláspontja mellett és hangsúlyozta, hogy a közösség számára legjobb döntést kell meghoznia a testületnek, az adótoronynak ott kell felépülnie, ahol az a legmegfelelőbb.

A képviselő testület tagjai kérdéseket intézetek a kivitelező cég munkatársai felé, majd az összes információ birtokában, a korábban megvizsgált lehetséges területek tárgyában egyesével szavaztak. Döntésük értelmében az eredetileg kijelölt helyszínen épül meg az adótorony a településen, illetve folytatódik majd az építkezés.