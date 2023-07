Kudarcba fulladt annak a két maszkot, sapkát és kesztyűt viselő férfinak az akciója, akik azután határozták el, hogy meglátogatják a házat, hogy két külföldön tartózkodó jóbarát a közösségi médiában megosztotta utazási élményeit. - A betörők feszítővas segítségével jutottak be a házba, azonban arra nem számítottak, hogy ott találnak is valakit. A háztulajdonos édesanyja már akkor riasztotta a szomszédot, amikor hallotta, hogy valaki matat a bejárati ajtónál. A szomszéd pedig hívta a polgárőröket. Amikor a hívatlan vendégek szembesültek a házban kiabáló hölggyel, aki mellett még a család kutyája is vadul ugatott, azonnal menekülőre fogták a dolgot és a kerítést átugorva szaladtak el. A drótkerítésen ott is maradt az egyik férfi ruhájából leszakadt darab – osztotta meg a részleteket a feol.hu-val Fűrész György, polgármester.

A rendőrség rövid időn belül a helyszínre ért. Ekkor derült fény arra is, hogy az előző estén hasonló betörés történt a másik külföldön tartózkodó férfi házában is. Feltételezhetően, mindkét esetben ugyanaz a páros lehetett a tettes, akik gyaníthatóan kihasználták a közösségi média által nyújtott információkat. A nyomozás forró nyomon indult, remélhetőleg sikerül gyorsan elkapni a tetteseket!

Az esetet tanulságként a Csókakő TV is megosztotta közösségi oldalán, ahová a ház biztonsági kamerája által rögzített képek is kikerültek.