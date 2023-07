Június 17-én induló a kisiskolásoknak szervezett, jenői napközis nyári tábor összes férőhelye pillanatokon belül megtelt. Igaz így van ez már évek óta, amin nem is lehet csodálkozni hiszen, ha az idei programokat is nézzük, igazán nem fognak unatkozni a diákok az előttük álló két hétben. A tábor rendezvényei ráadásul nyitottak és szabadon csatlakozhat hozzájuk, aki szeretne kikapcsolódni.

– Fontos, hogy legyenek olyan programok is, amik nyitottak a faluban élők számára is és mindenki eljöhessen rá. Ezért csináltuk a sajtos és a mézes programokat, mindemellett a jenői kötődésű helyi termelőket is támogatjuk – informálta a Feol.hu-t Kerekes Ildikó polgármester.

A tábor első napja az ismerkedésé lesz. A második napon a gyerekek kézműves szappant készítenek és az újonnan létesült, helyi állatsimogatóba is ellátogatnak.

A következő nap a táborozó diákok bepillantást nyerhetnek egy méhész életébe és némi kóstolót is előkerül a gyerekek számára.

Másnap már a sajtok világába csöppennek és kóstolhatnak finomabbnál finomabb kézműves termékeket. A hetet a táborban vadász bemutatóval és szobor kereséssel zárják.

A második hét egy igazi nagy kalanddal indul. A gyerekek a szomszédos Fülére látogatnak el kerékpárral, ahol az egyedülálló Meseparkban időznek majd. Kedden a srácok Kun Krisztiánnal fociznak, szerdán tűzoltó bemutatón vesznek részt. Csütörtökön Fülöp Hajnalka tart előadást a digitális világ veszélyeiről, amit digitális játékfoglalkozás keretén belül mutat be a gyerekeknek.

A kéthetes tábor zárónapján, július 28-án szalonnasütéssel és egy nagy közös focizással búcsúznak egymástól a táborlakók.

A szervezők a két hét alatt nem csak a gyerekekre gondoltak, hanem a település minden lakójára. A programokat úgy állították össze és szervezték meg, hogy a felnőttek is szívesen vegyenek részt rajtuk. A kézművesek bemutatóit és vásárait kifejezetten korhatár nélkül hirdették, mint ahogy a kerékpáros kiránduláshoz is bárki csatlakozhat.