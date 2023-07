Ahogy megírtuk, hétvégén minden talpalatnyi szabad területet elfoglaltak a hűsölni, fürödni vágyók a város strandján. A belépőjegyek ára a tavalyi évhez képest emelkedtek ugyan, de a délutáni kedvezményt megtartották: 16 óra után olcsóbban lehet belépőt váltani - írtuk cikkünkben. Természetesen hétköznap is nagyon sokan választják a kikapcsolódásnak ezt a formáját, s látogatnak el vakáció idején a városi oázisba, hogy lehűtsék magukat.

Ennek nyomán Bozai István városgondnokkal készítettünk mini-interjút, melyek a legfontosabb szabályok, irányelvek, melyeket érdemes vagy kötelező betartani a strand területén, különös tekintettel a szerda éjfélig érvényben levő másodfokú hőségriadóra.

Mekkora a strand befogadóképessége?

- 1400 fő, tekintve a ki- és belépéseket, 1 600 eladott jegynél tekintjük megteltnek a strandot.

A hőségriadók alatt milyen plusz óvintézkedésekre van szükség? Elérhető a strandon ingyenes ivóvíz például?

- Hőségriadó idején 1 órával meghosszabbítjuk a nyitvatartásunkat, 20 óráig. Emellett természetesen több rendelkezésre álló ivóvízvételi pont található a strand területén és ivókút is rendelkezésre áll.

Melyek a top veszélyhelyzetek, melyekre évről évre van példa, s talán tanulsággal szolgálhatnak a továbbiakban?

- A tartósan magas hőmérsékletben az alkoholos-, vagy koffeintartalmú italok fogyasztása, valamint a tűző napnak való kitettség után felhevült testtel a vízbe ugrás a legveszélyesebb tényezők, amelyeket lehetőleg kerülni kell. A csúszdák esetében pedig a szabályos használatot, a szabad jelzésre való elindulást, az érkező medence gyors elhagyását és az együtt csúszás kerülését fontos figyelembe venni. Az úszómedence feletti sátor kellemes árnyékot biztosít, ugyanakkor a nem megfelelő vízbiztonság esetén a mély víz veszélyeire is felhívjuk a figyelmet.

Szabad alkoholos italt inni a strand területén?

- Nem tilos, viszont fontos a mértéktartás, valamint nagy hőségben inkább kerülendő.

Mit tesznek, ha valaki helytelenül viselkedik, vagy nem rendeltetésszerűen használja a különféle eszközöket? Volt ilyen garázdaságra példa az elmúlt években?

- A strandszemélyzet figyelmezteti a fürdőzőket, amennyiben ilyet tapasztalnak, vendégeink indokolatlan zavarása nélkül. Emellett biztonsági személyzetet is alkalmazunk a nyugodt, pihentető körülmények fenntartása érdekében.

Mi az eljárásrend a strandon, kinek szóljunk, ha azt látjuk, valaki nincs jól, elvesztette az eszméletét? Egyből a mentőket riasszuk?

- A strand személyzete jól látható ruházatban van jelen és a medencék, valamint a csúszdák környékén folyamatosan figyelnek a fürdőzők biztonságára. Emellett előfordulhat, hogy nem ők érzékelik a balesetet, vagy vészhelyzetet elsőként, ezért kérjük, hogy a legközelebbi kollégánkat értesítsék. Rendelkezünk a szükséges képzettséggel az elsősegélynyújtáshoz, vízimentéshez, mentőláda, szükség esetén adrenalin injekció is rendelkezésre áll. A személyzet tagjai is haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, amennyiben súlyos rosszullét, sérülés, vagy eszméletvesztés következik be.