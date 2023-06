A későn érkező tavasz és nyár, valamint a csapadékos időjárás késleltette a levendula virágzását is – árulta el a feol.hu-nak Bory-Nyíri Zsuzsanna, a Gárdonyi Levendulást háziasszonya (jártunk már náluk, itt mutattuk be őket).

- Éppen azért, mert később kezdett el virágozni a levendula, most még nem olyan lila, de már nagyon szép! – árulja el, ahogy azt is: - Ezért egyébként jobb szedni, nem hullik olyan könnyen. Sosem szoktam öntözni, de a tavalyi óriási szárazság nagy gondot okozott, láthatóan nem minden bokor élte túl – teszi hozzá, de azt is, hogy ez azonban nem probléma, mert így a többi bokor tud jobban terjeszkedni. – És több a hely fotózkodni! – mondja.

Az első szüretet most szombaton rendezik, amelyre regisztrálva érdemes érkezni (itt lehet jelentkezni). Lesz kézműves foglalkozás is, levendula babát készítenek.

Szerző: S. Töttő Rita