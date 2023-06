A Port Holding Kft. pályázatát még 2021-ben nyújtotta be a Munkásszállások kialakítása VI. számú elnevezésű projekt keretében. A pozitív elbírálás után 155 férőhelyes munkásszállás valósult meg rövid időn belül. A beruházás teljes költsége meghaladta az 1,3 milliárd forintot. A munkálatokat 2022 augusztusában kezdték meg és kevesebb, mint egy év alatt fejezték be. A szállón 34 szobát alakítottak ki, az épület kétszintes. A szobák mellett tárolók, betegszoba, mosó és vasaló helyiség, tágas nappali, konyha, férőhelyeknek megfelelő számú vizesblokk lett kialakítva. Portaszolgálat segíti az itt lakók éjszakai és nappali ki- és bejárását. A munkásszálló a kor igényeit, elvárásait szem előtt tartva, a fenntarthatóság jegyében épült. Az újonnan kialakult szállás nemcsak a helyi, hanem a környező vállalkozásoknak is megoldást biztosít, mivel a lokáció és a könnyű megközelíthetőség adott. Tömegközlekedéssel elérhető a közeli bevásárlóközpont és a belváros is. A beruházás nemcsak lakhatást biztosít a munkavállalók számára, de új munkahelyeket is teremtett, mivel a projekt keretében 6 új munkavállalónak biztosítanak hosszú távon munkát.

Az ünnepélyes szalagátvágáson Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Lévai Gergely a Port Holding Kft. vezetője és Almási Erzsébet az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője vettek részt

Forrás: Fehér Gábor/ Fejér Megyei Hírlap

Lévai Gergely a Port Holding Kft. vezetője köszöntőjében Székesfehérvárt Magyarország egyik legjelentősebb legnagyobb gazdasági központjaként, a város földrajzi elhelyezkedése, a közlekedésében betöltött szerepe valamint gazdasági adottságai miatt a régió leggyorsabban fejlődő térségeként említette. Ahogy mondta, jelentős számú ipari park, vállalkozás működik a megyeszékhelyen illetve a megyében, ennek köszönhetően az ide áramló munkaerő jelentősen megnövekedett. Ahhoz viszont, hogy a munkaerőt meg lehessen tartani, szálláshelyet kell biztosítani a munkavállalók számára.

A munkásszálló a kor igényeit és elvárásait is szem előtt tartva, a fenntarthatóság jegyében épült meg

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a megyeszékhely iparának termelési volumene az elmúlt tíz évben megduplázódott, látható ez a város iparűzési adójának a bevételein is, de látható az ipari parkok fejlődésén, amihez több minden kellett. Kellett egy komoly kormányzati gazdaságpolitika, amely mindezt elősegíti, kellett egy város, ahol nyilván ezt szolgáltatásokkal, infrastruktúrával lehetett fejleszteni. Mint említette, az elmúlt években a város és a városkörnyéki munkaerő gyakorlatilag kimerült, ezért a mobilitás rendkívül fontossá vált. Az alpolgármester beszédében azt is elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy akik hazánkba és városunkba érkeznek, azok méltó és jó körülmények között élhessék mindennapjaikat, dolgozhassanak és szabadon tölthessék idejüket. Ezért is fontos, hogy legyenek ilyen központok, ahol kulturált, XXI. századi körülmények között tudnak élni, az ide érkező munkavállalók.