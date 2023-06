A szombati program reggel a máshol is szokásban lévő főzőversennyel veszi kezdetét, 10 csapat jelezte a részvételét. A megnyitót délben tartják, amelyet mindjárt az első fellépő követ: Körmendi Attila széki népzenével érkezik. 13 órakor kezdődik Csordás Ákos, a Komáromi Lovasszínház művészének műsora, amit 13.45 órakor a csikósverseny követ.

- Az évek során több minden változott a programban. A korábbi helyszíneken, az Orondi új, majd később a régi focipályán jóval nagyobb hely volt, ami lehetőséget adott arra, hogy még fogathatjóversenyt is hirdessünk. Ám a rendezvény szervezésének szempontjából sokkal praktikusabbnak bizonyult a művelődési ház melletti terület, ami viszont jóval szűkebb, így kompromisszumokat kellett kötnünk - mondta a feol.hu kérdésére az eredeti foglalkozását tekintve csikós Tókics Mihály.

A csikósversenyhez azonban ragaszkodnak és a lehetőségekhez mérten lovasbemutatókat is rendeznek minden évben. Idén Bende Kinga mutatja meg, mire képes Szaffiró nevű lovával, de úgynevezett közös fektetés is lesz. A színpadon 17 órakor kezdődik Tarnai Kiss László és Tarnai Marcell könnyűzenei koncertje, aztán 20 órakor Jolly mulatós műsora. 21 órakor bállal, 22 órakor Vadkerti Imre, a Kormorán Együttes énekesének koncertjével, éjfélkor retro diszkóval várják a közönséget. Mindezek mellett kézműves kirakodóvásár, lovaskocsizási lehetőség, íjászat és tombola is lesz.

Tókics Mihály leginkább az időjárás miatt aggódik, bár, ha 17 óráig lefutnak a programok – mondta - utána már nem baj, ha a művelődési házban folytatódik a nap.