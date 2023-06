- A ravatalozó elé egy fedett rész építését szinte minden polgármester és képviselő-testület tervezte a községben az elmúlt évtizedekben, de ez különböző okoknál fogva sosem valósult meg. A legfőbb ok azonban mégis az volt, hogy az önkormányzati épület egyetlen földhivatali térképen sem létezett valamiért. Ráadásul, a temető református felének tulajdonjogát is rosszul jegyezték be annak idején a földhivatalban, ami évtizedekig a Zámolyi Református és Evangélikus Egyház nevén szerepelt. Ilyen pedig sosem létezett a településen! A helyzetet végül a néhány éve hozzánk érkezett református lelkész, Gunyits Ottó segített megoldani – mesélte szinte egy szuszra Sallai Mihály, polgármester.

Idén áprilisban a zámolyi képviselők úgy döntöttek, hogy miután jelen gazdasági helyzetben vélhetően nem lesz temetői filagória építésére elérhető pályázat, a célra elkülönítenek 1,2 millió forintot. A filagória végül a korábbi polgármester, Bánszki István által készíttetett, de tovább fejlesztett terv alapján készült el az önkormányzat dolgozóinak köszönhetően.

Az építményt pénteken délután Törő Gábor, országgyűlési képviselő jelenlétében adták át, s megáldotta mind Mórocz Tamás, katolikus plébános, mind Gunyits Ottó, református lelkész. A település újabb régi vágya vált valóra!