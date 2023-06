A programot eredetileg a Bicske Szíve Parkba hirdették meg, ám a bizonytalan időjárás miatt vasárnap úgy döntöttek, hogy a könyvtár lesz a program helyszíne. Jó idő esetén az udvaron, eső esetén a könyvespolcok labirintusában tudnak járgányozni a gyerekek. Az eredeti koncepción ugynais nem változtattak: a 3 év alatti kicsiket továbbra is kismotorral, futóbringával, nyuszimotorral, biciklivel, triciklivel várják délután. Kedvenc könyvüket is vigyék magukkal! A Babaolvasón hétfőn is lesz mondókázás, mesélés, éneklés, könyvnézegetés. A foglalkozást Takácsné Endrédi Beáta tartja.