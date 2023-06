A robotika és a természettudományok világával ismerkedhettek meg a most 4. osztályos gyerekek a székesfehérvári Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség (FIT) Programjának nyílt napján vasárnap. Azokat a fiatalokat várták, akik szeptembertől – immáron 5. osztályosként - szeretnének a program keretében játszva tanulni, élményeket szerezni minden második szombaton az MCC izgalmas előadásain, laborkísérletein, foglalkozásain.

A nyílt napon is igen komolyan vették a laborkísérletezést a foglalkozásvezetők: a gyerekek tudósköpenybe bújva, védőszemüvegben készíthettek buborékot, fedezhették fel, mi történik, ha olajat, fahéjat öntenek a vízbe, de megtudhatták azt is, hogyan készíthetnek színes buborékokat a folyadékból. Közben pedig a szülők is megismerkedhettek a FIT program jelentőségével, gazdag programkínálatával, eddigi élményeivel. Sándorovits Tímea, FIT régióvezető a feol.hu-nak elmondta:

- Székesfehérváron 2021-ben indult a Fiatal Tehetség Program képzése. Jelenleg három évfolyamunk van, s most lesz teljes a FIT, a négy csapattal. A gyerekek számára igazi élményt jelentenek ezek a foglalkozások. A közoktatáson belül sok fontos dolgot megtanulnak, viszont arra nincs sok idő, hogy megtapasztalják a tudásukat. Nálunk éppen ezért nagyon fontos az élménypedagógia. Játékos formában tanulnak a fiatalok nálunk, és sok csoportos feladatot is kapnak.