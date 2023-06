Az előrelátó szülők nem csak a nyári szünet idejére gondolkodnak előre, de aki a naptárat lapozgatja, láthatja, hogy idén szeptember 1-je pénteki napra esik. Ezt vetette fel anyuka olvasónk is, kérdezve, vajon aznap már megy is a gyerek iskolába?

Nos, az oktatási intézmények fenntartói ezekben a napokban, hetekben mindig a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletet várják. Melyet a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan még nem adtak ki. De, ami abban szerepelni fog, a szerint kell az iskoláknak eljárniuk s megkezdeni a tanévet. Éppen ezért megnéztük, hogy az előző években milyen napokra esett tanév kezdete, s nem is kellett sok évre visszatekintenünk ahhoz, hogy találjunk egy ugyanilyen helyzetet. De nézzük, hogy volt az előző években.

Az iskolai tanévre vonatkozó rendelet szerint a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1-je, csütörtökre esett, és akkor bizony mentek is a gyerekek iskolába. Előtte évben, 2020-ban a tanév első tanítási napja, szeptember 1-je kedd, így nem is kérdés, hogy ekkor megkezdődött a tanítás, normál menetrend szerint, a Covid járvány vége felé járva. 2019-ben szeptember 2-án, hétfőn mentek iskolába, 2018-ban pedig szeptember 3-án, szintén hétfőn. És akkor elérkeztünk 2017. szeptember 1-jéhez, amely péntekre esett, úgy, ahogy most, 2023-is. És bizony az akkori rendelet szerint aznap, pénteken kezdődött is az iskola.

Szerző: S. Töttő Rita