Ismét megérett az idő egy következő szúnyoggyérítésre Nadapon is, ahol az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül lesz ezúttal is földi kémiai védekezés – adta hírül a nadapi önkormányzat. A lakosság készüljön, ugyanis a szúnyoggyérítésre június 28-án, azaz ma, napnyugta utáni időszakban kerül sor. Ha esne az eső, és ezért nem lehet elvégezni a műveletet, akkor tartaléknapokon, azaz június 29-én vagy 30-án, azaz most csütörtökön vagy pénteken történik meg a gyérítés.