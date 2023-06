Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte elsőként a megjelenteket a vármegyeháza Címertermében.

-Számunkra ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy a MAGYE szervezet nálunk tartja az éves, illetve és országos rendezvényét. Az 50 éve működő szervezet 49. alkalommal rendezi meg az országos szakmai rendezvénysorozatot és most Móron, az Ezerjó hazájában, mely Fejér vármegye eklatáns területe. A gyógypedagógia egy szebb, különleges műfaja a pedagógiának, ahol olyan gyerekekkel foglalkoznak a szakemberek, akik még az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, energiát igényelnek, mondta a közgyűlés elnöke.

A MAGYE programjáról mára maga az egyesület vezetője számolt be.

-Nagy megtiszteltetés, hogy a teljes vármegye felsorakozik, intézmény rendszerével együtt és támogatja a konferencia megrendezését. Ez a mostani, a Móri EGYMI-vel közösen szervezett program az 50 éves hagyományok méltó folytatása lesz. Több mint 300 fővel számolhatunk a jelenlegi regisztráltak számából legalábbis erre lehet következtetni, és a legtöbb közülük gyógypedagógus. Az első nap kimondottan az a cél, hogy nyitni tudjunk a vármegye összes oktatási intézménye felé, az integrációs, inklúziós témával, melynek keretében gyógypedagógiai tartalmakat és módszereket szeretnénk megmutatni. A második nap során kimondottan a gyógypedagógusok és a civil szervezetek együttműködése kerül a fókuszba előadások segítségével, mondta el Reményik Tamás, a MAGYE elnöke.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Mint megtudtuk, a harmadik nap a gyógypedagógia szempontjából a legfontosabb, ugyanis ott különböző szakirányra érkező pedagógusok, különböző szakosztályban fogják megvitatni a saját területükön felmerült kérdéseket, legújabb kutatási eredményeket.

-Mi egy kis intézmény vagyunk, de nagyon lelkes csapattal dolgozom együtt, így a nevünket már hallhatták az ország különböző részein dolgozói gyógypedagógusok. Sok vármegyei és országos pályázaton sikeresen részt veszünk bízunk abban, hogy az ország különböző területein élő szakemberekkel személyes kapcsolatot alakíthatunk ki a konferencián, mondta el Surányi Gáborné a Móri Gárdonyi Géza Óvoda Általános Iskola Szakiskola Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője.

A leendő házigazdát a tankerület vezetője követte a sorban.

-Ha valaki igazán hivatásának tekinti a gyermekek nevelését, tanítását, akkor nem tudja megkerülni a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő foglalkozást, amit megkövetel a jelenkor. Nem tudok olyan iskolát említeni, ahol ne lenne olyan diák, aki ne küzdene beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel. Az integráció az egyértelmű cél és jelen pillanatban, mert ez egy olyan eszköz a kezünkben, ami lehetővé teszi, hogy ezeknek a fiataloknak megadjuk az esélyt, hogy majdan a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Fontos kérdés, hogy a többségi iskolák pedagógusai elfogadják-e, megértik-e azt az igényt, azt a szülői igényt, ami fenntartói igény is egyben, hogy legyenek képesek ők is megfelelő fejlesztést adni a rájuk bízott tanulóknak, fogalmazott Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója.

A sajtótájékoztatón jelen volt Mór város képviseletében Fett Krisztián is. Az alpolgármester arról beszélt, hogy kiemelt fontossággal bír Mór számára a fogyatékkal élők ügye és hogy a város támogatását élvezi Móron a Gárdonyi Géza Általános Iskola éppúgy, mint a Bicebóca Egyesület.

Törő Gábor országgyűlési képviselő azt mondta: -Családi tapasztalat is áll mögöttem és elmondhatom, hogy sokkal több odafigyelést igényelnek ezek a gyermekek, sőt ezen túlmenően az őket nevelő szülőknek is rengeteg figyelemre van szükségük.