Jóllehet vasárnap országszerte választási lázban égett minden település, a bicskeik és az oda látogató érdeklődők nagyszabású kulturális programba kóstolhattak bele. Bicskén, a Lajtha Ház Kulturális Központban tartották ugyanis a közel húszéves Hangzó Helikon Fesztivált, melyet azzal a céllal hívtak életre, hogy ápolja és továbbörökítse az énekelt vers műfaját. A fesztivált Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter nyitotta meg. – A versek mindig a az indentitásunk részét képezték, a vers épít, bátorít és vigasztal. Régebben csak énekelt versek voltak, és szerencsére van egy olyan hagyományunk, többek között Gryllus Dánielnek és a Kalákának köszönhetően, amely nemcsak régi, hanem mai költőket is megzenésíteni hivatott. Ezek az előadók és az általuk közvetített megzenésített versek segítenek abban, hogy birtokoljuk a magyar nyelvet. Vannak gondolataink, érzelmeink, melyeket talán nehezen fejezünk ki, de a versek szavakat adnak ezeknek a gondolatoknak és érzelmeknek. Valamint a fiatal nemzedékeket számtalan hatás éri, és a magyar kormány érzi annak felelősségét, hogy meg kell őriznünk kultúránkat. Így a fesztiválon is törekszünk arra, hogy legyenek fiatal előadók is, akik aztán továbbviszik ezt a lángot – fogalmazott a miniszter.

Bár zenei fesztiválról van szó, s így joggal gondolhatnánk, hogy főleg a felnőttek érdeklődésére tarthat számot az esemény, a szervezők a legkisebbekre is gondoltak, és színes programokkal várták őket is. A napot Szalóki Ági koncertje nyitotta, aki nemcsak énekelni, hanem táncolni is hívta a gyerekeket, akik hatalmas lelkesedéssel követték az énekesnő instrukcióit: ha kellett, ugráltak vagy éppen helyben versenyt futottak, majd kifáradva pihentek meg a színes babzsákokon.