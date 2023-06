Beethoven, Dürer, Caesar, Nagy Sándor, Puskás Ferenc, Jimi Hendrix és Robert de Niro. Mi a közös bennünk? Mindannyian balkezesek. Magamat is beleírhatnám a sorba, ha ilyen híres lennék. De csak balkezes vagyok. Ma már ugyan könnyebb dolgunk van nekünk, sutáknak, mert – ha nem is túl nagy számban, de - léteznek balkezes eszközök. De anno a balkezeseknek maguknak kellett kidolgozni a praktikákat, hogy használni tudják a fegyvert, a hangszert, vagy a tintába mártott tollat. Károkozás nélkül, amit leginkább magukban tehettek. Mint én az új bögrémmel, amivel kétszer öntöttem le magam. Ha ugyanis balkézbe fogom a fülét, a tetején lévő függőleges teafiltertartó résből a ruhámra folyik a tea. Legközelebb tehát nem a fülénél fogom meg a napraforgós bögrémet és figyelek a résre is!