Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében fontos mérföldkőnek nevezte a mai eseményt az elektromobilitást útját tekintve. Szerinte nem az a kérdés, hogy szeretnénk-e ebbe az irányba menni, hanem az, hogy milyen formában és milyen ütemezésben. A városvezető az ultragyors töltők átadása kapcsán elmondta, hogy a fenntarthatóság kiemelt kérdés napjainkban – legyen szó egy város vagy épp egy cég életéről. Fehérvárt tekintve is elmondható, hogy egyre növekszik a zöldrendszámos autók száma, illetve a közösségi közlekedésben használt e-autóbuszok aránya. Hozzátette azt is, hogy az önkormányzat maga is elkötelezett a környezet- és klímavédelem, valamint a hosszú távú fenntarthatóság iránt, hogy ne csak szerethető, hanem minél élhetőbb, zöldebb is legyen az otthonunk.

Sokan voltak kíváncsiak az innovatív megoldásra.

Fotó: Kecskés Zoltán

Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese Cser-Palkovics András polgármester szavaihoz kapcsolódva kiemelte, hogy a főváros után Székesfehérváron működik a cégcsoport legtöbb, a két új töltővel együtt, összesen már 19 e-töltője, amely a 2018 óta tartó gyümölcsöző kapcsolat eredménye. A műszaki részletekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a 300 kW teljesítményű egyenáramú töltőberendezésekkel, akár 15 perces bevásárlás alatt is feltölthető az arra alkalmas járművek akkumulátora. Zárszóként jókívánságait is megfogalmazta a vezérigazgató-helyettes: – Kívánom, hogy örömmel használják a város lakói a töltőket, és egyre többen élvezzék a csendes és zöld autózást – hangsúlyozta.

