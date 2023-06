Holnaptól útzárat vezetnek be a Zichy liget – Móri út – Dózsa György utca csomópontban aszfaltozás miatt, ezért a Várkörút, valamint a Szekfű Gyula utca irányából az átmenő gépjárműforgalom nem hajthat be a Dózsa György útra – számoltunk be korábbi cikkünkben az önkormányzat felhívása alapján. De még a tájékoztatás ellenére is sok kérdés felmerült az érintett szakasszal kapcsolatban, így az ÖKK friss közleményében tisztázta: a Zámoly utca továbbra is munkaterület., így javasolt azt elkerülni, az autóbuszok terelőútvonalát is ennek fényében alakították ki. – Éppen ezért a Zámoly utcában péntek estig forgalomkorlátozásokra kell számítani. Teljes szélességében le lesz zárva a Mikszáth Kálmán utcai körforgalom és a Kertalja köz közötti szakasz, ami érinti a Zámoly köz csomópontot is, így az zsákutca lesz a Havranek József utca felől – részletezte az ÖKK.