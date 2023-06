Legutóbb egy olvasó fordult szerkesztőségünkhöz, aki az Ősz és a Semmelweis Ignác utca kaotikus állapotára panaszkodott. Állítása szerint ugyanis az említett utcákban, azok parkjaiban, járdái mellett hatalmas a gaz és már az egy méter magasságot is elérte. Az illetékeseknek három hónap alatt sem sikerült megtisztítaniuk a területet, pedig a lakók, beleértve őt is már jelezték a problémát a területi képviselőnek. Úgy véli, ez nem a megszokott tendencia és az általuk lakott városrészt az utóbbi években kezdték elhanyagolni.

Annak érdekében, hogy mi magunk is meggyőződjünk a környék állapotáról kilátogattunk a helyszínre, ahol éppen a Városgondnokság munkatársai munkálkodtak, így mire kiértünk a gaznak, pláne az egy méteresnek már nyoma sem volt. Még azt is ’elcsíptük’, ahogy a fűnyíró traktorok dolgoztak, sőt a lenyírt zöld elszállítását is. Nem sokkal később pedig a Városgondnokság közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a városi fűnyírás heti ütemtervére, azaz, hogy az egyes napokon hol végeznek fűnyírási munkálatokat.

Fotó: Déri Brenda / FMH

"A kaszálást a város területén 18 nagy teljesítményű fűnyíró traktorral és 48 fűkaszával végzik a Városgondnokság parkfenntartói. Két ütemben dolgoznak: először a fűnyíró traktorokkal járják be a területet, majd a gépeket követik a fűkaszával dolgozók azokon a helyeken, amelyeket nem lehet a nagy fűnyírókkal megközelíteni" - írják.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Az ütemterv szerint az elkövetkezendő egy hétben itt kell számítani fűnyírásra Fehérváron:

- Halesz liget - 06.16-06.19.

- Kikindai u., Halesz közötti terület - 06.13-06.19.

- Ősz utca - 06.19.

- Semmelweis utca - 06.19.

- Mikes Kelemen utca - 06.19.

- Szekfű Gyula u. - 06.19.

- Sereg utca - 06.19.

- Seregélyesi út, Inkubátorház lakótelep - 06.19.

Seregélyesi út - 06.19.

Palotavárosi tavak körül - 06.19.

Palotaváros, Gánts P.u - 06.19.

Hosszúsétatér 64. (Aszalvölgyi árok lefedett szakasza) - 06.19-06.20.

Hosszúsétatér 29 után és a vasút között - 06.19 - 06.20.

Kálvária sor (Palotai út) - 06.20.

Palotaváros - Kodolányi u. - 06.20.

- Fórum tér - 06.20.

- Mancz János utca - 06.20.

- Mártírok útja (zöldsáv) - 06.20.

- Raktár utca - 06.20.

- Hunyadi u. - 06.20.

- Bicskei u. , Neumann J. u. és Mártírok utca közötti terület - 06.20.

- Szabadkai utca - 06.20.

- Seregélyesi út (Kórház bejárat, parkoló) - 06.21.

- Seregélyesi út, Hunyadi u és Kadocsa u. közötti terület - 06.21.

- Szent Gellért u. (garázsok mellett) - 06.21.

- Garzon ABC játszótér - 06.21.

- Szedreskerti ln. 27, 31 játszótér - 06.21.

- Börgönd - 06.21-22.

- Skála parkoló - 06.21-22.

- Pilinszky tér - 06.21-22.

- Radnóti tér - 06.21-22.

- Csanádi tér - 06.21-22.

- József utca - 06.21-22.

- Szeder u. 69, 75 játszótér - 06.22.

- Szedreskerti ln. , Ligetsori iskola - 06.22.

- Szedreskerti ln. - 06.22.

- Szent gellért úti garázsok, focipálya - 06.23.

- Part utca - 06.23.

- Szent Gellért köz - 06.23.

- 56-osok tere - 06.23

- József Attila utca zöldsáv (Rákóczi u. , Salétrom u. ) - 06.23.

- Nyitra ABC - 06.22-23.

- Nyitrai utca, Milleniumi emlékmű közötti terület - 06.22-23.

- Millenniumi út - 06.22-23.

- Homonnai u. 9 szám mögött - 06.22-23.

- Donát utca , Donát utca és Homonnai u. közötti telek, Donát kápolna (játszótér) - 06.22-23.

- Technika Háza mögötti park - 06.24.

- Salétrom u. játszótér - 06.24.

- Rádió ltp. 06.23 - 06.24.