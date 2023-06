Sipos Dávid Beáta könyvtáros olyan témát próbált választani, ami közel áll a mostani időszakhoz, így a Szent Iván-éjre esett a választása. A könyvtáros szerette volna, hogy a témát élménypedagógiai módon dolgozzák fel, ezért meghívta Vati Éva módszertanos kolléganőjét a székesfehérvári Vörösmarty Mihály-könyvtárból, aki sok mindent mesélt a gyerekeknek a téma kapcsán, és a teljes éves ünnepköröket is bemutatta.

A gyerekek nagyon aktívan vettek részt a játékokban, a könyvekkel kapcsolatos feladatokban és a találós kérdésekben is ügyesek voltak, nagyon élvezték az ABC-rendbe rakós játékot is. Beáta pedig arról mesélt, miért is ugranak tüzet Szent Iván napján, és hogy valójában ki is Szent Iván. Megelevenítették a tűzugrást is.