Két egyrészes bikini, két strandlabda és egy úszónadrág díszíti a könyvtár ablakait, no persze, nem a valódiak, hanem a papírból készült változatok. Sőt némelyikre még egy-egy nyárral kapcsolatos verset is felírtak az alkotók. Ahogy még pénteken közösségi oldalukon is írták a zárva tartás ellenére nagy erőkkel készültek a dekorációs elemek, amik ma már teljesen el is készültek, így bárki, aki arra jár megcsodálhatja. Így tettünk mi is.