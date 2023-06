A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai felvésték csütörtökön a nagy A betűt a táblára, és lélekben felkészültek, hogy a pénteki V felírásával és a ballagással pont kerül a jelenleg folyó tanév végére. Sokan talán sajnálni fogják, hogy vége a szorgalmi időszaknak, ugyanis hosszú kihagyás, udvaron, parkban eltöltött tesióra után végre visszakapták a tanulók a tornatermet, mely egy jelentős, minden részletre kiterjedő energetikai fejlesztésen esett át a közelmúltban.

Az új tető és a szigetelt falak védelmében iskolások és városvezetők ültek csütörtökön délelőtt, hogy kis ünnepi műsorral és nagy örömmel birtokba vegyék a tornatermet.

– Immár 23 éve épült a tornaterem, és akkor nyilván nem voltak olyan műszaki előírások, mint most, különösen, ami az energetikai és energiamegtakarítási kérdések illeti. Ezt most orvosoltuk egy közel 150 millió forintos beruházással, aminek következtében A+ osztályú lett a létesítmény. Ez azt jelenti, hogy egy takarékos gazdálkodással tudnak a gyermekek itt különböző testnevelési és egyesületi órákat tartani, ami egy nagyon nagy eredmény. Fontos kiszámíthatóság a város fejlődése érdekében, hogy mindig történik valami, különösen az oktatási intézményeknél. Nem mellesleg a külcsín tekintetében is óriási az előrelépés. Bízom abban, hogy a Petőfi iskolára jellemző szellemiség, a sport szeretete betölti majd ezt a létesítményt, mondta Fenyves Péter Mór város polgármestere.