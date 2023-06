Harmadik alkalommal, kibővített tartalommal és további kategóriákkal hirdette meg az állatvédő és állatbarát címek elnyerését célzó pályázatát az Állatorvostudományi Egyetem az oktatási intézmények számára. 361 egyéni pályázat érkezett (22 bölcsőde, 233 óvoda, 92 általános iskola, 8 középiskola, 5 gyermekotthon és 1 fejlesztő), ami a tavalyi szám több mint kétszerese. Valamennyi intézmény jogosult az Állatbarát cím használatára egy éven keresztül.

A pályázatra olyan oktatási és gyermekvédelmi intézmények jelentkezését várták, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és törekednek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe, változatos és kreatív programok segítségével. Azt is mondhatnánk, mindezek „kisujjban vannak” a boglári iskolában, hiszen évek óta vannak állatbarát programjaik. 2020 novemberében például ezt kezdeményezték.

- A Vértes lábánál vagyunk, ám úgy gondoltuk, hogy ezt a fajta természetközeliséget még jobban be kell építenünk a gyerekek tudatába. Diákjaink eddig is sokat foglalkoztak az állatvédelemmel, nem csak az állatok világnapját ünnepeljük hosszú évek óta, de az állatvédelem más napokon is jelen van az iskola életében. Mindezek okán gondoltuk úgy, hogy pályázunk az Állatbarát címre – mondta a feol.hu kérdésére Terjékné Hadlaczky Csilla, iskolaigazgató, aki számos programot is felsorolt a korábbi évekből. Rendszeresen részt vesznek például a településen a madarak gyűrűzésében, számlálásában, az iskola udvarán vannak odúk, etetők és a nem régen kihelyezett sünháznak is van már lakója! Minden évben gyűjtenek pénzt egy-egy állatvédő egyesületnek, ugyanakkor a felelős állattartással kapcsolatban a haszonállatokról sem feledkeznek meg. Rendszeresek a kirándulások, a gyerekek természetesen jártak állatkertben is, de az önkormányzat támogatásának köszönhetően a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba is ellátogattak.

A pályázatban nem csak azt kellett leírni, illetve fotókkal dokumentálni, hogyan építették be eddig a nevelőmunkába az állatvédelmet, de bizonyos feladatokat, projekteket be is kellett vállalni a jövőben. Az Állatbarát cím elnyerése egyébként anyagi támogatást nem jelent az intézmények számára, inkább – ahogy az igazgatónő fogalmazott – egyfajta szemléletváltást biztosít a diákok számára. Az egyetem viszont továbbképzést szervez az érintettek pedagógusainak a témában, amit már a vértesbogláriak is nagy érdeklődéssel várnak.

Az igazgatónő arról is örömmel számolt be, hogy miután 2016 óta kétszer is elnyerték az Őkoiskola címet, amit sikeresen meg is tartottak, most megpályázták az Örökös Ökoiskola címet is, amit szintén a múlt héten kaptak meg.