A szezonra elkészült, szuper lett a Pákozd-Dinnyés közti kerékpáros szakasz (videó)

Az útburkolati jelek, a kerékpáros piktogramok felfestésével gyakorlatilag az utolsó munkálatok zajlanak a napokban a Pákozd és Dinnyés közti úton, mely a Velencei-tavat körbebiciklizők fontos útvonala. A nyári szezonra tehát elkészült az út, amelyet hamarosan ünnepélyesen is átadhatnak. De ettől függetlenül már most is használni lehet!

Fotó: Tóth Réka / Feol.hu

Amint arról korábban beszámoltunk, a Velencei-tó kerékpárútja részének számító, 6213-as jelű út Dinnyés és Pákozd közötti, közel 4 kilométeres szakaszának felújítása tavaly késő ősszel kezdődött. Tavaly a padkanyesési, árokrendezési munkák készültek el, a nagyobb hibákat is kijavították a régi burkolaton, majd egy kiegyenlítő réteg került a szakaszra. Nagyon szép és legfőképpen sima lett a Dinnyés és Pákozd közti, kerékpárosok által sokat használt út

Fotó: Házi Péter Idén március közepén megkezdődtek a két kis hidat érintő hídfelújítások, illetve elkészült az az M7-es autópálya feletti felüljáró felújítása is. Az új kopóréteg már igazán nagy változást hozott a régi, korábban ütött-kopott út látványában, nem beszélve arról, hogy a kerékpárosoknak sem kell már zötykölődniük az úton, hanem simán haladhatnak. Ottjártunkkor éppen a kerékpáros nyomokat festette fel a kivitelező: nem az autóúttól elválaszott, külön kerékpársáv lesz itt, hanem „csak” kerékpáros nyom, de mivel az út autós forgalma nem túl nagy, biztonsággal használható lesz az erre igen gyakran kerekező iskolás csoportok, gyermekes családok számára is! A Dinnyés-Pákozd irány felfestése szinte teljesen kész, a Pákod-Dinnyés irányban még dolgoznak a festésen. Az egyik hídnál jelenelg félpályás útlezárásra kell számítani, ott lámpa irányítja a forgalmat. Úgy tudjuk, az út műszaki átadás-átvétele a napokban kezdődik és ha az megtörtént, mindent rendben találtak a szakemberek, akkor már semmi akadálya nem lesz az útszakasz ünnepélyes átadásának.

