Egy viharos éjszakán, 1983. június 22-én áramszünet bénította meg a bánya szellőző rendszerét, ami arra volt hivatott, hogy eljuttassa a friss, egészséges levegőt a mélybe. A karbantartás idejére a 400 méteres mélységben ácsorgó dolgozó 94 bányász egy olyan helyre húzódott, ahol a természetes légáramlat biztosította a szellőzést. A hibát elhárították, de az újraindítás pillanatában a szellőzés nélküli mélységben metán gyülemlett fel, ami a villamos hálózat feszültség alá helyezésének pillanatában, egy szikrától berobbant.

A baleset 33 magyar és 4 lengyel bányász halálát okozta és erre minden évben megemlékeznek a volt bányászok, a valaha volt bányásztelepülések képviselői, hagyományőrzők, így most is néma főhajtás volt a bányászok, különösen a munka frontján életüket vesztő bányászok és az emlékükre készült emlékmű, Nagy Benedek szobrász alkotása előtt. A koszorúk, a virágok és a könnyek is némán jutnak el mindig az emlékmű előtti földre, mely éppen annyi veszélyt rejtett, mint amennyi kincset.