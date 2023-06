– Az elmúlt szűk két hétben többen is sok szép fogásról számoltak be a Velencei-tónál – mondta a FEOL-nak pénteken délelőtt Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője. – Az időszakban jó néhány 7-8 kilogramm körüli, illetve a felső méretkorláton felüli ponty tett ideiglenes látogatást a horgászoknál. A kéthetes időszak elmúlt pár napjában csökkent a halak kapókedve, most már nem találkoztunk napi 5-10 ponty szákolásáról szóló beszámolókkal, mit korábban. A fogásokban továbbra is a ponty dominál, a tó legtöbb pontján találkoztunk velük. Mellettük szép ezüstkárászok és valamennyi keszeg is mutatkozik a zsákmányokban partról és csónakból egyaránt.

Néhány napja csökkent ugyan a halak kapókedve, de még így is bőven érdemes próbálkozni

Fotó: MOHOSZ

Pálinkás Imre hozzátette, az elmúlt hétvégi esőzések jót tettek a tó vízállásának, amelynek köszönhetően a hét elejére közel 6 centiméternyi víz pótlódott vissza a korábbi hetekben elpárolgott mennyiségből. Agárdnál pénteken 10 órakor 108 centimétert mutatott a mérce. A szakember optimista az idei nyarat illetően, azonban úgy látja, mesterséges vízpótlás nélkül egy újabb aszályos ősz és tél ugyanolyan helyzetet teremthet a tónál, mit amilyen a tavalyi volt.

Szerző: Tihanyi Tamás