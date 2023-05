Magát az elnököt választották maguk közül a legjobbnak az önkéntes tűzoltók, így 2023-ban Weiger Lajos, a Csókakő ÖTE elnöke lett Az Év Tűzoltója. Az átadási ünnepély mindig Szent Flórián szobrának koszorúzásakor szokott történni, ám ez alkalommal, a szlovén területről érkezők, az erdélyi Kövendről Fejér megyébe látogatók és a luxenburgi Heffingen település küldöttsége előtt adták át a helyi tűzoltók a kitüntetést.

-Amikor átvettem ezt a feladatot, még nem is gondoltam milyen nagy fába vágom a fejszémet. Egy ilyen jó társaság csapattá kovácsolása is feladat, ám a bürokrácia útvesztőiben járni, hivataltól cégbíróságig, az is nagy teher. A több mint egy évtized alatt elég jól kitanultam ezt a részét is, így több idő jut a csapatra és a velünk baráti viszonyban álló ÖTE-k látogatására, esetleges támogatására. Nagyon hálás vagyok az elismerésért és bízom abban, hogy a későbbiekben is rá fogok erre szolgálni, mondta köszönő beszédében Weiger Lajos.

Az elismerést, pontosabban a helyi fazekas által elkészített, csókakői tűzoltócímerrel díszített kerámia tányért és a tagság háláját az öttagú elnökségből Rozsnyai Attila adta át.

Fotós: FMH