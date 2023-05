A Széna Téri Általános Iskola 1938-ban, Szent István király halálának 900. évfordulójára készült el. Az első tanévben 1172 diák kezdte tanulmányait a korának legkorszerűbb fehérvári iskolájában és a városban itt indítottak elsőként nyolcosztályos oktatást is.

Az idén 85 éves iskola néhány héttel ezelőtt már szervezett egy kulturális ünnepséget az évforduló alkalmából. A jó idő beköszöntével, a diákok hétfőn egy születésnapi futóverseny keretén belül is megemlékeztek, az elmúlt nyolc és fél évtizednyi iskolai múltról. Az iskola előtti téren, műanyag bólyákkal, pontosan olyan hosszúságú futópálya lett kijelölve, hogy minden korosztály 3,7 kilométert tudjon lefutni. Lórodiné Lajkó Ágnes igazgató rövid köszöntője után, pontban délben az alsó tagozatos diákok álltak először a startvonalhoz. Osztályonként tíz tanuló adta-vette a stafétát a rajtvonalnál. A fotóverseny két órán keresztül szakadatlan folyt az iskola vöröstéglás épülete felett. A két óra alatt, az iskola nyolc osztályának tanulói, pontosan 85 kilométert futottak le. Azok a diákok, akik éppen nem a stafétát továbbították futás közben, a pálya mellett, hatalmas elánnal buzdították az kihívásban résztvevő társaikat. Szurkolásuk nem volt hiába való. A kihívásban résztvevők, minden egyes stafétaváltásnál úgy futottak, mint a profi versenyzők. Lelkesedésükben néhányan alig tudták bevenni a kanyarokat, szerve néhány karcolást, de ezzel is csak hősiességüket bizonytották. Két órára minden osztály lefutotta a maga távját, ezzel is teljesítve a bűvös 85-öst.