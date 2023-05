Nemrég beszámoltunk róla, hogy az abai Hősök terén zajló fejlesztések részeként a buszmegállóhoz egy negyven férőhelyes kerékpártároló is épült, hozzá tartozó közvilágítással és térfigyelő kamerákkal.

A napokban újabb hasonló fejlesztésről adott hírt a város önkormányzata: a közösségi ház mellé kikerült egy újabb, ezúttal húsz férőhelyes, fedett kerékpártároló.

– Hamarosan beüzemelik a térfigyelő kamerát és a világítást is. Ez a tároló alkalmas arra, hogy a buszmegálló, a bolt és a közösségi ház forgalmát kiszolgálja – hangsúlyozta a tájékoztatóban Mikula Lajos polgármester hozzátéve, a fejlesztések folytatásaként a Rákóczi utcában – a Keresztnél – is egy ugyanilyen tároló telepítése várható, valamint ezzel egyidejűleg a fedett buszváró is elkészül.