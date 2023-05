Mészáros Attila alpolgármester is köszöntötte a szülőket, gyerekeket, s elmondta: a szem a lélek tükre, s ahogy láthattuk, sok-sok mosolygós szempár köszön vissza a fotókról és most már az intézmény faláról is. – Ez is jelzi, hogy ide boldog gyermekek járnak és sok mosollyal tarkított napot töltenek, jó környezetben, gondos nevelőkkel. S ez a legfontosabb. Ennek az eredménye a „Szemünk fényei” kiállítás is. Kívánom, hogy még sok boldog szempár kerüljön ennek az intézménynek a falára a jövőben is!