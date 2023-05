Az óvodás leszek Csőszön címet kapott hétvégi piknik, abból az elgondolásból született meg, hogy immár a településen is túlestek a kicsik az óvodai beiratkozáson. Viszont sem a gyerekek, sem szüleik nem ismerik egymást. Egy nagyvárosban ez nem lenne különös helyzet, de az ezer fős Csőszön, szinte mindenki ismer mindenkit. Szinte. Az elmúlt években sok új házaspár költözött a településre és kezdte meg életét a kis faluban - mesélt a dolgok hátteréről Hujber Ferenc, aki maga is Fehérvárról költözött ki a településre. Még maga is emlékszik, milyen nehéz volt ismerkedni a helyiekkel, akik megszokták, hogy a falubeliekkel már az óvoda óta ismerik egymást. A mostanában beköltözőknek sem lett egyszerűbb a beilleszkedés. Így az egyik anyuka, Viniczai Anikó kezdeményezésére érett meg az ötlet, – aki szintén ősszel indítja kisfiát az óvodába – tartsanak egy piknikezős ovis ismerkedést, a leendő kisdedósoknak és szüleiknek.

Május 13-án, 10:00 órától várják a családokat a játszótérre, közös játékra, mondókázásra, ismerkedésre. Lehet készülni csemegével, játékokkal, de semmiképpen se maradjon otthon a pokróc, mert az fontos kelléke a szabadtéri dzsemborinak.