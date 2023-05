A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete a Gyümölcs utcai székhelyére várta az érdeklődőket csütörtökön kora délután és nem várt hiába, ugyanis majdnem kicsinek bizonyult a hely, olyan sokan voltak kíváncsiak a bemutatóra. Korábban volt ugyanebben a témakörben egy elméleti oktatás, kissé szerényebb érdeklődéssel, ám a gyakorlati rész sokaknak jobban kézre áll.

-Azért kérnek fel engem, mert én idézőjelben jártas vagyok ezekben a dolgokban, hiszen 40 éve foglalkozom küzdősportokkal. Én ezzel tudom segíteni a vagyonőrök munkáját, és az a mai napnak a lényege, hogy gyakorlattal kell kiegészítenünk az elméleti képzést. Azokat a dolgokat, lehetőségeket, mozdulatokat szeretnénk megmutatni, illetve átgyakorolni, ami hasznos lehet a mindennapi munka közben, de ezek valójában csak egyfajta gondolatébresztőnek minősülnek a vagyonőrök számára, hiszen mindenki tudja, hogy ezeket a fogásokat egy-két óra gyakorlás alatt nehéz megtanulni. Bízom abban, hogy ezzel gondolkodásra és egyben cselekvésre késztetjük a megjelenő vagyonőröket, akik talán a jövőben tovább képzik magukat. Persze azt is tudom, hogy nincs annyi ideje a szakmában dolgozóknak, hogy rendszeresen edzésre járjanak, gyakoroljanak és azzal is tisztában kell lenni, hogy egy viszonylag idősebb korosztály dolgozik ezen a területen, nyilatkozta Molnár Jenő, a kamara önvédelmi sportokhoz értő tagja.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

-Az lenne a jó, hogyha késztetést éreznének az általunk képviselt szakemberek arra, hogy megszerezzék a tudást és aztán azt képesek legyenek készség szinten elsajátítani, majd a saját tevékenységükbe beépíteni. Ha ne adj Isten fizikai kényszert kell alkalmazni akkor szakavatottan próbálja megtenni a biztonsági, illetve vagyonőr. Elengedhetetlen a képzés, mert én biztonsági cégeket menedzseltem mindig, és azt kell, hogy mondjam, hogy 99 százalékuk nem felkészült egy szakszerű kényszerítő intézkedésre. Az ilyen oktatások, továbbképzések annak a lehetőségét hordozzák magukban, hogy a jövőben jól képzett, megfelelően kiképzett, mentálisan és fizikálisan is felkészült embereket bocsátunk vissza a munkába, fogalmazott Kovács Tarsoly Gábor, a kamara megyei elnöke.

Molnár Jenő véleménye az, hogy aki egyaránt felkészült mentálisan is és fizikailag is az előtte álló feladatra, az szakszerűbben tud eljárni, sőt el sem fog jutni az intézkedés arra a szintre, hogy kellemetlen szituációba keveredjen. Ennek kapcsán megkérdeztük, hogy milyenek ezen szituációk fokozatai?

-A vagyonvédelmi törvényben benne van, hogy megengedett az arányos mértékű fizikai kényszer alkalmazása. Ha rendezvényről vagy objektumról beszélünk és ha valaki az objektum biztonságát vagy rendjét zavarja, például, ha jogosulatlanul tartózkodik az adott helyen, akkor el lehet távolítani egy arányos mértékű fizikai kényszerrel. Megfogom és megkérem fáradjon ki. Kivezetem, ez a legegyszerűbb és ha ez nem működik, mert ellenáll, de még nem támad, akkor lehet hívni segítséget és többen rávenni a távozásra. Ezen túl van a jogos védelem és a végszükség, de maradjunk csak a jogos védelemnél. Ha megtámadnak, akkor gyakorlatilag fizikai kényszerrel, támadáselhárító eszközökkel is lehet védekezni. Engedélyezett a spray, a gumibot, sőt a törvény alapján a kutya és a lőfegyver is beletartozik, de maradjunk az alapoknál és azoknál is csak akkor, hogyha megtámadnak, figyelmeztetett mindenkit Molnár Jenő.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

-Minden alkalommal ilyen jól felkészült, kipróbált szakemberekkel állunk a biztonsági őrök szolgálatára, és persze a többi kamarai feladatot is magas színvonalon igyekszünk ellátni, legyen az vizsga, engedély vagy éppen igény a továbbképzésekre, tréningekre, mondta Kovács Tarsoly Gábor, a kamara megyei elnöke.

A kamara Gyümölcs utcai székhelye kissé szűknek bizonyult, így a vezetőség már tárgyalásokat folytat a várossal, hogy a gyakorlati képzések idejére biztosítsanak számukra egy tornatermet.