Információink szerint több család mindennapjait keseríti meg az a szomszéd, aki rengeteg állatot, köztük négy darab ara papagájt tart az ingatlanján. De az elején kezdve már a papagájok érkezése előtt is akadtak gondok a férfival, a helyiek szerint, ugyanis olyan állat szinte nincs, amelyik nem megtalálható az udvarán. Ez persze már magában elég ahhoz, hogy egy alapricsaj mindig legyen a környéken, a förtelmes bűzről nem is beszélve, ami valószínűleg amiatt van, hogy nincs normálisan eltakarítva a trágya. Sőt rengeteg légy, egér és más élősködő is megjelent, az ott élők pedig úgy gondolják, hogy ez is az állatok, illetve a férfi udvarán álló halom trágya miatt van. Erre irányulóan megtudtuk, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik lakó már tett bejelentést az illetékes szerveknél és ki is érkezett valaki, aki ellenőrizte az állatokat, de ez csak ideiglenes megoldást jelentett. Az utóbbi időben ugyanis ismét terjednek az udvarból a kellemetlen szagok. Ezt pedig csak még inkább tetézték, azok a papagájok, amik tavaly nyáron kerültek oda. Élhetetlenné vált tőlük a környék és elegük van az ott lakóknak, mert sajnos ez elmúlt majdnem egy év alatt sem változott semmi.

Úgy tudjuk voltak, akik már letöltöttek egy decibelmérőt is, mert kíváncsiak voltak, hogy milyen hangos lehet a madarak rikácsolása és ámulva tapasztalták, hogy pár házzal odébb is 85 decibelt mért az alkalmazás, ami hétköznap munkaidőben is magasnak számít, nemhogy hétvégén.

Értesüléseink szerint a panaszosak jogi útra terelik az esetet, ha rövid időn belül továbbra sem lesz változás.