Dunaújváros Önkormányzata közösségi oldalán számolt be arról, hogy mostantól napi egyszeri meleg ételt biztosítanak a felnőtt lakosoknak a Dunaújvárosi Szociális Szolgáltató Szociális Konyháján. A lehetőséggel minden hétköznap 12:00 és 14:00 óra között élhetnek a rászorulók, akik akár helyben is elfogyaszthatják az ebédet, de akár elvitere is kérhetik.

Fontos azonban, hogy mielőtt bárki elindulna ebédelni a Római körút 36/B szám alatt található Civil Házba, regisztrálnia kell a Városházán. A támogatást azok igénybevételének feltétele a dunaújvárosi lakcím vagy tartózkodási hely, a betöltött 18. életév, valamint az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, amely a szociális rászorultságot igazolja. Regisztrálni a Városháza tér 2. „B” épületben, a földszinten található 10-11-es irodában lehet hétfőn és szerdán 8:00 és 16:00, pénteken pedig 8:00 és 12:00 óra között. A regisztrációval kapcsolatban további információkat a 06/20-351-6156-os telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.