Várhatóan 15 hónapig fog tartani az a felújító munkálat, ami nemrég vette kezdetét a Tópartiban - írtuk meg január végén, ekkor jelentette be ugyanis a város polgármestere, Cser-Palkovics András, hogy több mint 3 milliárd forintból újulhat meg az iskola.

Mint a korábbi tájékoztatások során kiderült: teljes, átfogó belső felújítást is kap az épület, miközben a tanítást is megoldják, szakaszosan történnek a műveletek. Most például a hamarosan kezdődő vakáció üríti ki az iskolát. Korszerűsítik a fűtést, az elektromos és a víz- szennyvíz-hálózatot is. A tetőszerkezet energetikai fejlesztése mellett javítják a vízelvezetést, a talajnedvesség elleni védelmet és a villámvédelmet is.

A tornatermet körülvevő kordonokon túl látszik, már a homlokzatot szigetelik, de a belső munkálatok megtekintésére még várni kell.