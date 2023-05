Akkor, az első napon az volt a tapasztalatunk, hogy az autósok zöme még inkább az araszolást választotta és nem igen vette igénybe a déli összekötő utat. Éppen ezért kíváncsiak voltunk, hogy másfél héttel később változott-e valamelyest a helyzet?

Ahogy láttuk a közösségi médiában is eléggé felkapott téma a déli összekötő út, használata és forgalma. Így felvettük a kapcsolatot az egyik bejegyzés alatti hozzászólóval, Németh Árpáddal, aki nap, mint nap az új összekötő úton közlekedik. Mint mondta, neki eddig pozitív tapasztalatai vannak és 5-10 perc időt nyer akkor, ha használja. Sőt a minap már az egyik navigációs alkalmazás is felajánlotta neki a déli összekötő útvonalát. De úgy gondolja ahhoz, hogy valóban tehermentesítse a belváros, valamint a környező utakat, még idő kell. Kevesen ismerik és sokan inkább a megszokott útvonalakon haladnak, az araszolás és a dugó ellenére is. Annyi azonban biztos, hogy az első napokhoz képest, már nagyobb a forgalom az összekötőn.

Megkérdeztük még Zsihovszky Gábort is, aki ugyan inkább két keréken, kerékpárral szeli a fehérvári utakat, de gyakran gépjárművet vezetve és tömegközlekedést használva is, éppen ezért nagyon fontosnak tartja a közlekedési is szemléletformálást, hogy mit gondol, beváltja-e a déli összekötő út a hozzá fűzött reményeket?

– Úgy vélem ahhoz még hónapoknak kell eltelnie, hogy elkezdjék használni a közlekedők, hiszen az út léte még nem igen ivódott bele ennyi idő alatt a köztudatba. De emellett még azt is számításba kell venni, hogy sokan vannak, akik nem szeretik a változást és inkább a bedugult, megszokott útvonalakon haladnak – fejtette ki.

Lassan tehát, de egyre több autós használja a déli összekötő utat és hamarosan talán az utak tehermentesülésében is lesz pozitív változás.