Ha pontosak akarunk lenni, volt gyűrűzés, csak éppen az odúk már erre alkalmas kis lakóit látták el jelöléssel a Sóstó Vadvédelmi Központ munkatársai a madarak és fák napja alkalmából meghirdetett program első elemeként csütörtök délután. A szél miatt a madárfogó hálót ugyanis nem akarták kihúzni. Érdekességben és izgalomban azonban így sem volt hiány. – A területen található, úgynevezett B-típusú odúk – kistestű énekesmadarak közepes méretű fészkelőhelye - lakóit jártuk végig. Ezekben nálunk jellemzően széncinegék fészkelnek. A kihelyezett kilenc odúnak nagyjából 90 százalékos a foglaltsága, egy két héttel ezelőtti felmérés szerint – mondta el a feol.hu kérdésére Koleszár Sándor, a központ szakmai koordinátora, a Magyar Madártani Egyesület Fejér vármegyei csoportjának titkárhelyettese.

Az is csak a csütörtöki, újabb ellenőrző és gyűrűző körút során derült ki, érte-e bármilyen veszteség a madarakat az elmúlt időszakban – pl. pusztultak-e el a permetezés következményeként, vagy vitt-e el fiókát a fészekbe bekúszott erdei sikló. A fiókák gyűrűzését követően előadást is hallhattak az érdeklődők a lakókörnyezetközeli helyeken élő madarakról és kétéltűekről – itt most békákról -, akiknek a hangjával is megismerkedhettek a hallgatók.

Az egyik odú lakói: néhány napos cinegék, akik még vakok. Őket nem gyűrűzték

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ami a Vadvédelmi Központ további programjait illeti, a gyűrűzés a költési időszak lezárulása után megy tovább, ami nagyjából július eleje. A szokásos vadvasárnapi programok azonban addig is folytatódnak, érdemes figyelemmel követni a központ honlapját!