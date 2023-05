Erről a MÁV-START Zrt. hétfői közleményében is beszámolt, valamint részletezte, hogy az elővételi online árusítás április 24-i elindítása óta csaknem 304 ezer újfajta bérletet vásároltak, amelyek nagyrészt vármegyebérletek voltak, de azért az országbérletekből is rengeteg elkelt. Kíváncsiak voltunk, hogy ebből hányan váltottak Fejér megyére szóló bérletet, illetve melyik megyebérlet volt a legkeresettebb. A MÁV közleményben mellékelt egy táblázatot is, mely szerint a legtöbb bérletet Pest megyére váltották, ami pedig Fejért illeti, közel 8000 bérlet kelt el múlt vasárnapig.

Az új bérletek kelendősége valószínűleg annak is köszönhető, hogy a teljes árú 30 napos vármegyebérletek még a 10 - 9450 Ft -ezer forintot sem érik el, az országbérletek pedig a 20 - 18900 Ft - ezret sem. Ezen túl ugyancsak előny, hogy ezekhez a bérletekhez is még kedvezményesebben juthatnak hozzá a nappali és esti tagozatos tanulók, a 6 év feletti óvodások, valamint a fogyatékkal élők még kedvezményesebben juthatnak hozzá a bérletekhez.