A Kajászóért Egyesület 2009-ben alakult, 2012 óta a településen szinte mindenki által ismert Englerné Vabrik Jolán a vezetője. – A falu gyakorlatilag minden rendezvényének szervezésében benne vagyunk. Ahogy az alapító okiratunkban is szerepel, elsősorban kulturális feladatokat vállaltunk Kajászón – mondta Jolika néni, aki az évek alatt megrendezett sikeres programok és az elért eredmények közül a Kajászóról megjelent két kötetet – Falukönyv címmel tavaly novemberben adták ki egy konzorciumi pályázatnak köszönhetően a másodikat – és az adventi időszak családi délutánjait emelte ki, amelyeket mindig a kultúrházban tartottak korábban. Igaz, az utóbbi négy évben egyet sem lehetett megrendezni. Az említetteken felül persze sok más színes program és rendezvény valósult meg a faluban az egyesület részvételével és szeretnék, ha ez továbbra is így maradna. Ehhez azonban friss emberekre is szükség van, ugyanis a jelenleg 18 aktív tag jó része idős nyugdíjas.

Ráadásul, sajnálatos módon, Jolika néni betegsége miatt lemondani kényszerül az egyesületben betöltött posztjáról, ezért keresi az utódját, akinek hozzá hasonlóan Kajászó a szíve csücske és akinek ideje is engedi, hogy az egyesület vezetésével járó feladatokat – közöttük a rengeteg adminisztrációs munkát – vállalni tudja. Az egyesület tehát tagtoborzót hirdetett. Várják azokat a kajászói önkénteseket, akik szívesen részt vennének a helyi hagyományok ápolásában, a falu rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, illetve ötleteikkel hozzájárulnának újabb programok megvalósításához. Cserébe jó hangulatú megbeszéléseket, összetartó csapatot és – ahogy a tagtoborzó plakáton is olvasható - sok-sok süteményt ígérnek!