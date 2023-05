Amint arról már többször írtunk, a Budai úti Interspar mellett, a Zrínyi utca közel 400 méteres szakaszán önkormányzati forrásból még tavaly elvégezték a szennyvíz-gerincvezeték cseréjét, azt követően pedig úgynevezett sávos úthelyreállítást is végeztek. Később a visszajavított aszfalt megsüllyedt, így végül azt idén februárban felbontották. Amint akkor az önkormányzat szakembereitől megtudtuk, sajnos olyan rossz minőségű ezen a területen az altalaj, hogy a szokásosnál jóval több időt kell hagyni a pályaszerkezet tömörödésére a helyreállítás előtt, hogy ezáltal elkerülhető legyen a későbbi megsüllyedés.

Valóban, az elmúlt hónapokban a döngölt kavicsréteg bizonyos pontokon teljesen hepehupássá vált, volt, hogy a megsüllyedt részeket ismét kaviccsal, sóderrel töltötték fel, hogy az autósok tudjanak itt közlekedni. Kedden és szerdán aztán újra megjelentek a Zrínyi utca Budai út felé eső végén a munkagépek és több helyen kiásták a talajt. Emiatt szerdán délelőtt az Interspar felé igyekvők az áruház mögötti úton tudtak bejutni a parkolóba. Megkérdeztük az önkormányzatot, milyen munka zajlik itt, s az várhatóan meddig tart.

A gyorsan megérkezett válasz szerint sajnos a területen lévő rossz minőségű altalaj miatt indokolt és muszáj volt konszolidációs időt hagyni, hogy tömörödjön a helyreállítás előtt, és ezáltal elkerülhető legyen egy későbbi megsüllyedés. Most azonban megkezdődhetett a Zrínyi utca Interspar melletti szakaszának helyreállítása. Az előkészítő munkák folynak most, majd az aszfaltozás következik. Az időjárás függvényében várhatóan június végére fejeződik be az úthelyreállítás.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a remények szerint a nyár közepére újra szép és legfőképpen egyenletes aszfaltot kap ennek a szakasznak mindkét iránya, s az utat újra teljes szélességében használhatják majd az autósok. Addig pedig ismét nem árt itt az óvatosság és a türelem!