Ahogy az már minden év májusában szokás az Interspar Mancs a bajban! címmel állateledelgyűjtő akciót szervez országszerte. Ezen kezdeményezés keretében Fehérvárváron is a Budai, valamint a Balatoni úti üzletekben lehetőségük van a helyi állatvédő szervezeteknek kivonulni és adakozásra, támogatásra ösztönözni a betérő vásárlókat. Így tett a Herosz állatotthon is, akinek vezetőjétől, Krepsz Gyöngyitől megtudtuk, hogy nagyon eredményes hétvégét zártak, rengeteg adományozó, érdeklődő volt és szerencsére önkéntesek is akadtak bőven, így a felmerülő kérdésekre ők is tudtak válaszolni. Emellett pedig szórólapokkal hívták fel a figyelmet olyan fontos témákra, mint például az ivartalanítás. A Mancs a bajban! akció mellett május 13-án, szombaton az Auchan áruházban is kint voltak, mely kapcsán az állatotthon vezető a feol megkeresésére elmondta, hogy ide minden hónapban kilátogatnak adománygyűjtés céljából.

Az adománygyűjtő hétvégét végül közel másfél tonna tápadománnyal, 167 ezer forint támogatással és tisztítószer adományokkal zárták.