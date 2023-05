A portál szerint egy nyugdíjas nő azt kifogásolta internetes hozzászólásában, hogy amikor ő lett rosszul, érte sem ment ki a mentő, mégsem indítottak vizsgálatot. Mindezt azzal, a napokban nagy port felvert esetettel kapcsolatban mondta az oldal állítása szerint az idős asszony, hogy Gálvölgyi Jánoshoz nem érkezett ki időben a mentő, amikor súlyosan rosszul lett. A színész végül kórházba került, Pintér Sándor pedig vizsgálatot indított az ügyben, ami kapcsán országszerte felcsaptak az indulatok. De most tekintsünk el ettől a konkrét esettől!

Az álhírben megjelent fotón egy vértesboglári azonnal felismerte Nágl Jánosnét, a közösség által mélyen becsült és tisztelt Róza nénit, akivel 90. születésnapja alkalmából a feol.hu is beszélgetett. Csakhogy, Róza néni néhány éve elhunyt. Így aztán kommentelni sem tud, de valószínűleg akkor sem tette volna ezt meg, ha történetesen még most is köztünk lenne. Az esetre felháborodott unokája hívta fel a figyelmünket, akitől azt is tudjuk, a faluban sokan megdöbbentek a hír láttán. Az már csak hab a tortán, hogy a megjelent fotót éppen a fentebb említett beszélgetés során, kollégánk készítette és mint ilyen, a Fejér Megyei Hírlap tulajdona. És ha már az internetről lelopott fotónál tartunk, idézzünk fel egy másik esetet is, amit idén januárban, szintén egy fotólopás kapcsán írtunk meg!

A világháló szövevényében könnyen eltévedhet az ember. Legyenek óvatosak és körültekintők!