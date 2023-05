Ahogy minden esztendőben, úgy most is szinte valamennyi szék megtelt a Gazdaság Házában tartott küldöttgyűlésen, melyen Radetzky Jenő köszöntötte elsőként a megjelenteket. A kamara elnöke olyan kérdéseket is feszegetett beszédében, mint az egyensúly és/vagy növekedés, pontosabban, hogy lehet-e az is szót használni, vagyis, hogy történhet-e párhuzamosan, mondhatjuk-e, hogy egyensúly és növekedés? Kitért a demográfiai helyzetre és annak várható hatásaira, valamint arra is, hogy jelenleg milyenek a családi vállalkozások lehetőségei, illetve azok támogatása.

A rendezvény díszvendége és előadója volt Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács elnöke, aki aktuális gazdasági kérdésekről tartott előadást. A küldöttgyűlés ünnepi részében kamarai díjak átadásra került sor. Ennek keretében a

2001-ben alapított Fejér megye gazdasága védelméért – kamarai rendőrségi díjat ez alkalommal Kajtár Ágota rendőr alezredes kapta, aki a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályára, mint ügyviteli alkalmazott kezdte a pályáját. Hivatásos állományba 1991 októberétől tartozik, azóta végi járta a ranglétrát, így lett járőrből járőrvezetői, majd vizsgáló a Bűnügyügyi Osztályon, később fő- majd kiemelt vizsgáló lett. A 2018-tól alosztályvezető rendőrnő, amellett, hogy évek óta végzi a kapitányság állományát érintő fegyelmi és kártérítési ügyek kivizsgálását is, bűnügyi szakemberként is megállja a helyét. Tavaly többrendbeli személyes adattal visszaélés, csalás sorozat felderítésében is kiemelkedően járt el. Szolgálati feladatait a felettesek szerint is hosszú időn keresztül példamutatóan, kimagasló szakmai színvonalon, a lakosság szolgálatában teljesíti, ezzel járulva hozzá Fejér vármegye köz- és vagyonbiztonságához.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Gruming László, a Motor Mechanic Autószervíz Kft. ügyvezető kapta az Etikus

Gruming László pályafutását 1971-ben autószerelőként kezdte, 1984 óta tulajdonosa a Motor Mechanic Autószerviz Kft-nek. Közel három évtizeden át egy kisebb autószerelő műhelyt üzemeltetett. 2010 végére – több mint 100 millió forintos beruházással – elkészült a cég korszerű, közel 500 m2-es márkafüggetlen szerelőcsarnoka. Szolgáltatásait folyamatosan bővíti, elkötelezett a munka- és szociális körülmények javítása iránt. A vállalkozás szakember gárdája sok éves gyakorlattal és márkaszerviz tapasztalattal rendelkezik. Folyamatosan fejlesztenek, vevőik elégedettsége egyre nő. A díjazott elkötelezett a jövő nemzedékének képzése iránt. Vállalkozóként 27 éve foglalkozik tanulóképzéssel, amely példaértékű. A duális – gyakorlatorientált – képzésben végzett kiemelkedő tevékenységét a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gróf Zichy Jenő Szakképzés Díjjal ismerte el.

A néhai Fiers Gyula tette le még 1980-ban annak a vállalkozásnak az alapjait, melyet az őt követő utódok azóta is nagy becsben tartanak, fejlesztenek, bővítenek. A Fiers Mechanika Kft. több mint 40 éves múlttal rendelkezik és mára a magyar tulajdonú generációváltó vállalkozás ma már jelentős kkv-nak számít. A vállalati kultúrát áthatja az etikus vállalkozói magatartás a vevők és a dolgozók irányába is. Az országos mentorprogram keretében, beszállítói mentorvállalatként adták át tudásukat, tapasztalataikat. Duális képzésben betöltött szerepük kiemelkedő: tudatosan kezelik a szakmai utánpótlásnevelést, a szakmunkások gyakorlati képzését és későbbi foglalkoztatását. A jelenleg 46 főt foglalkoztató Fiers Mechanika Kft. képviseletében az ügyvezető igazgató, tulajdonos, Fiers András vette át a Etikus Vállalat Díj kitüntetés.