Nem tréfából és nem is azért, mert fázik. Indokolt volt, ugyanis a madár amolyan unaloműzés gyanánt kitépkedte a tollait.

„Kényszerbeteg holló került hozzánk még a tél folyamán, aki unalmában kitépkedte tollait. Nálunk egy nagyobb kifutóba került be, sok olyan eszközzel, mellyel leköthető ennek az intelligens madárnak a figyelme. A rossz berögződése megmaradt sajnos, így cselhez kellett folyamodnunk” – írja közösségi oldalán a központ.

A csel pedig a bőrmellénybe bújtatása volt, amit Vódli Zoltán, bőrművesnek köszönhetnek, ő volt az, aki elkészítette az apró védőruházatot a szárnyas számára. A mellény egyébként nagyon vékony bőrből készült és arra is ügyeltek a központ dolgozói, hogy óvatosan és lazán helyezzék fel a madárra, így nem kell azért aggódni, hogy fájna vagy kényelmetlen lenne a viselete. Abban bíznak, hogy az igazán menő „bőrszerkós” megjelenés mellett hasznos is lesz és visszaerősödhet a tollazat, ami mint írják azért is lenne fontos, mert, ha így engednék vissza a természetbe fajtársai sérülékenynek vélnék és üldöznék, bántalmaznák, valamint párt sem tudna találni.