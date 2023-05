Minden év december 27-én elindul egy nagyszabású rendezvénysorozat, aminek a vadak kevésbé, ám a beteg gyermekek és azok családjai nagyon örülnek. A két év végi ünnep között rendezik meg ugyanis a jótékonysági vadászatokat. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. (OJV) megalapításakor olyan célokat tűztek ki maguk elé, hogy 2019-től kezdődően minden évben legyen jótékonysági vadászat, amivel 19 vármegyei kórház gyermekosztályát segítik fontos orvosi eszközök vásárlásával, adományozásával.

Törő Gábor országgyűlési képviselő kezdeményezésére a Fejér Megyei Szent György Kórház mellett a móri gyermekorvosokat is támogatja a jótékonysági vadászat.

Fotó: Fenesi András

– Fejes László felé jeleztem, hogy Mór környékén is vannak vadásztársaságok, és hát ők is magukévá tették azt a szlogent, amit Ferenc pápa is mondott a vasárnapi szentmisén, hogy jónak lenni jó. A vadászok megmozdultak és az különösen ösztönzőleg hatot, hogy ide Mórra, a helyi gyermekorvosokhoz kerülnek az adományok, mintegy 1.8 millió forint értékben. Korábban egyeztettünk az orvosokkal, hogy kinek milyen eszközre, műszerre van szüksége. Ezeket mi megvásároltuk, így segítve ezzel a háziorvosokat és természetesen ez által a szülőket és a gyermekeket is – mondta Törő Gábor az átadáson.

Fotó: Fenesi András

– Jómagam 2013-tól magánemberként és vállalkozóként támogattam a Szent György Kórházat és ezt követően egy karitatív programba kezdtem, hogy egy nagyobb összegű támogatással tudjunk megjelenni. Utólag úgy gondolom, hogy az élet igazolta ezen ötletem helyességét, ugyanis a vadásztársadalom nyitott volt arra, hogy december 27-én minden évben tartsunk egy ilyen jótékonysági vadászatot, amire azt is mondhatnánk, hogy a vadásztársadalom lenyomata. Ez a kezdeményezés 2019-ben kiszélesedett, akkor alapítottuk a nonprofit társaságot. A 2022-ben tartott vadászat már a tízedik alkalom volt, így mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált ez a vadászat, amiről fontos tudni, hogy ugyanúgy, ahogy az összes többi, a magyar szabályok által előírt fenntartható vadászat része. Ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint az összes többi vadászatra, de a költségeket a résztvevők állják, így a maradványt erre a nemes célra tudjuk folytatni – nyilatkozta Fejes László, az OJV Kft ügyvezetője.

Fotó: Fenesi András

A jótékonysági vadászatok nemcsak a gyermekek gyógyulását mozdítják elő és nemcsak az orvosok munkáját könnyítik meg, hanem segítségül szolgálhatnak, melyben kirajzolódik és megmutatkozik a vadásztársadalom igazi arca.