A közel 15 éves egészségmegőrző program célja, hogy minél többen ingyenes szűréseken és tanácsadásokon vehessenek részt, mindeközben a kilátogatók nem csak a saját egészségük állapotáról győződhetnek meg, hanem a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak is gyűjthetnek adománypontokat. A szűréseken és tanácsadásokon túl pedig egészségmegőrző sétán, interaktív előadásokon, valamint szórakoztató színpadi programokon is részt vehetnek az érdeklődők. Visszatérve az adománypontok gyűjtésére, felmerülhet, hogy mégis hol és hogyan gyűjthetők? A reggeli sétán való részvétel 500 forint, a rendezvényre történő első belépés pedig 1.000 forint értékű adománypontot jelent. Ezen túl minden szűrésért, tanácsadásért, személyesen vagy online – élőben közvetítik Facebookon is az eseményt – meghallgatott előadásért 500 forint értékű pontot adnak. A pontok végül hozzáadódnak a Richter által felajánlott 3 és félmillió forintos alapadományhoz, továbbá Székesfehérvár Önkormányzata ugyanekkora összegű támogatást biztosít. Végül a teljes támogatást megkapja a Szent György Kórház, terveik szerint a betegellátás színvonalának javítására fordítják a befolyt összeget. Ám, hogy pontosan mekkora lesz a végösszeg, az csak a nap zárásakor derül ki.

Ami a programok részletes ismertetését illeti, a Palotai kapu téren közel 30 szűrésen és tanácsadáson vehetnek részt a rendezvényre látogatók. Lesz prosztataszűrés, csontritkulásszűrés- és csontsűrűségmérés, bőr- és körömgombaszűrés, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, érszűkület-vizsgálat, neuropátiaszűrés cukorbetegeknek, valamint patikai, memóriazavar-, dietetikai, asztma, diabetológia, nőgyógyászati és urológiai tanácsadás is.

Mindemellett érkezik még Katus Attila, hogy megtornáztassa a fehérváriakat, Szily Nóra, Jaksity Kata, Molnár Andi és Béres Alexandra, hogy életmódról és egészségről tartsanak ismeretterjesztő előadást, valamint ott lesz Szabó Ádám és Rudolf Péter is.

Cser-Palkovics András, polgármester az esemény kapcsán tartott május 4-i, csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a Richter kampánya példaértékű társadalmi felelősségvállalási program, amely fontos és jó célra hívja fel a figyelmet. A támogatásban részesülő Szent György Kórház a térség legnagyobb és kiemelten fontos egészségügyi intézményeként nem csak a székesfehérváriakat szolgálja.

Reiber István PhD főmunkatárs, címzetes egyetemi docens, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyásza kiemelten fontosnak tartja, hogy főként azok látogassanak ki május 20-án, akik a hétköznapokban nem jutnak el a szűrésekre. Szembesülhetnek azzal, hogy valójában mennyire egészségesek, illetve van-e olyan állapotváltozás, amivel érdemes foglalkozniuk, hogy több esélyt adjanak a hosszú, egészséges életre.