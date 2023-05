Mára már hagyományos programnak mondható a Maroshegyi Családi Mesenap, ahol idén is színes programok várták az érdeklődőket. Szilvási-Grund Helga, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, az intézmény életében kifejezetten fontos szerepet játszanak a mesék, éppen ezért számos pályázatuk és rendezvényük is ehhez kapcsolódik. Szintén hagyomány, hogy a mesenap május 20-a körül zajlik, az intézményvezető pedig azzal indokolja az időpontválasztást, hogy bár ez a nap is a gyermeknaphoz kapcsolódik, nem szerették volna, ha ütközik a városi rendezvényekkel.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A megszokott programelemek mellett újdonságokkal is szolgáltak a szervezők. A hetedik mesenapra egy hétpróbával készültek, amelyhez az állomásokon megelevenedő mesevilág kellékeit maguk készítették. A számos programelem között szerepelt például kézműves foglalkozás, régi könyvek vására, népi játékok, hangszerkészítés, valamint természetesen több színpadi műsor is, köztük bábelőadás és koncertek.