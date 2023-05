A varázsfák olyan öreg, nagy fák a településen, amelyek vastag törzsét a Gyúrói Nyugdíjasklub tagjainak munkái teszik varázslatossá: kisebb és nagyobb, színes fonalból horgolt négyzetek, sokszögek, körök. Mindezek egymáshoz öltve ölelik át a fákat: egyik a Tordas felé vezető kerékpárút pihenőjénél, a másik az iskola előtt.

- Négy-öt éve egy újságban láttunk egy ilyet és arra gondoltunk, ezt mi is tudnánk csinálni. Akkoriban épült a kerékpárút, amit sokan használnak és jópáran gyalog is szívesen sétálnak arrafelé. Eszünkbe jutott, hogy a pihenőt különlegesebbé tehetnénk azzal, hogy az ott lévő fát feldíszítjük a magunk horgolta alkotásokkal – mesélte Egri Sándorné, a Gyúrói Nyugdíjasklub elnöke. A munkába a nyugdíjas klub tagjainak mintegy harmada kapcsolódott be – olyan is akadt, aki kifejezetten ezért tanult meg több mint 60 évesen horgolni -, és az otthon talált maradék fonalakat használták fel. Később aztán a faluból többen is adományoztak az alkotáshoz fonalat. A kész darabokat végül egyetlen, a fa törzsét átölelő nagy „takaróvá” varrták össze. A munka kiváló elfoglaltságot jelentett a téli estéken, különösen pedig a koronavírus járvány idején! A szorgos kezek, mint kiderült, jóval több horgolást alkottak, mint amennyi felfért a fára és mivel a végeredmény látványosra sikerült, úgy döntöttek, egy másik fát is felruháznak a faluban. Így esett a választás az iskola előtt álló egyedre.

Az évek folyamán az időjárás megviselte a színes borítást, így a nyugdíjas hölgyek úgy döntöttek, leszedik őket. – Amit tudtunk, kimostunk, felfrissítettünk, de készültek új darabok is. A felújított horgolás így most ismét szép, ragyogó színekben pompázik. Hamarosan felújítjuk az iskola előtti fát is – árulta el a nyugdíjas klub vezetője, aki azt is hozzátette, sosem számolták meg, hány horgolt munka borítja összesen a két fa törzsét.

A felfrissített és az új horgolt darabok a múlt héten kerültek vissza a helyükre

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Azt már a polgármester, Horváth Gyula mondta el, hogy a nyugdíjasok különösen aktívak Gyúrón, szinte mindenben részt vesznek, amiben lehet, így pl. legutóbb a TeSzedd akcióban szedték a szemetet, de minden évben ők virágosítanak a falu több pontján is. Ha rajtuk múlik, hamarosan lesz egy harmadik varázsfája is a községnek. Csak alkalmas fát kell hozzá találni.