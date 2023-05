Voltak, akik töprengtek, induljanak, ne induljanak. És voltak, akik rosszul döntöttek. A jéggel leszakadt égnek nem volt esernyő, ami képes lett volna ellenállni. A sötétség leple alatt érkező zivatar jégdarabkáinak áldozata is is volt, amit rövid filmünkben láthatnak is, és kegyelettel megemlékezhetnek róla.

A vihar, ahogy jött, úgy távozott. Pár perccel a jeges parádé után a lemenő Nap mosolygott a vizes faleveleken, s bizonyára sok olvasónk találkozott a Teremtő örök jelével, a szivárvánnyal.