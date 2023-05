Szombaton reggel 8 órakor főzőversennyel indul a nap. 9 órakor nyit a kézműves kirakodóvásár és ekkor kezdődik a Nagy Károly Városi Könyvtár Falak nélküli Könyvtár elnevezésű rendezvénye is a könyvtárban és annak környékén, ahol ingyenes beiratkozási lehetőséggel, filléres könyvvásárral, de főként gyermekeknek szóló programmal várnak mindenkit egészen 13 óráig. Lesznek fejtörők, ügyességi játékok, pokróc mesék, valamint kézműves asztal, óriás malom és papírszínházzal is készülnek.

Bizonyára sokan ismerik az alcsútdobozi Mészáros János Elek énekest, a Csillag születik negyedik szériájának győztesét, aki 11.45 órakor lép fel és a régi rádiós műsor, a Jó ebédhez szól a nóta hangulatát hozza el a Bicske Szíve Parkba, ahol a délelőtt folyamán egyéb kísérőprogramokkal is találkozhatnak. Már kora délután akár táncra is perdülhetnek, hiszen 14 órakor a Mayer néptáncműhely tart bemutatót és táncházat. Aki szerette, szereti a Queen együttes dalait, annak ott a helye a Crazy Little Queen Tribute 16 órakor kezdődő koncertjén. Az ország legnépszerűbb, legtöbb koncertet adó Queen tribute zenekara a legendás együttes legnagyobb slágereivel lép fel.

A zenei kínálatnál maradva: 19 órakor Radics Gigi, 20 órakor Szuper Zenevonat koncert lesz az LGT sztárjaival, majd 22 órakor érkezik az erdélyi magyar rapduó, az X-Faktor nyolcadik évadának győztese, az USNK. A sort 23 órakor a teheráni születésű, de gyermekkora óta Magyarországon élő Lofti Begi zárja. Akiben mindezek után maradt még erő és még mindig táncolhatnékja van, azt a Homály Grill & Barban retro diszkóval várják éjféltől.

A tavalyi főzőverseny egyik csapata

Fotó: Archív (PT) / Fejér Megyei Hírlap

Vasárnap a sportoké a főszerep a Bicske Szíve Parkban, ahol 9 órakor FutAkör, 10 órakor labdarúgómérkőzés lesz. 14 órakor önvédelmi, illetve rendőrségi bemutatót, majd spinning és fintess bemutató tartanak. Kulturális programok is lesznek még a délután folyamán, többek között a móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsorát tekinthetik meg, 15 órakor pedig ringató foglalkozásra várják az érdeklődőket. A gyerekeknek kétszer is rendeznek habparty-t, 14 és 16.30 órakor. Nekik szól az Apacuka zenekar 15 órakor kezdődő koncertje is. A nap a Maróti zenekarral zárul, akik népzenét és énekelt verseket játszanak sajátos hangszerelési megoldásokkal.

A Bicske Napok plakátját a programokkal és azok kezdési időpontjaival megtalálják Bicske Város Önkormányzatának közösségi oldalán.