Egy protokoll szerint végzett kézfertőtlenítés 30 másodpercig tart. Ez idő alatt kell a kezet úgy letisztítani, hogy azon ne maradjon semmilyen mikroba. Pénteken a kórházban található Romhányi Auditóriumban mindenki letesztelhette, tud-e helyesen kezet fertőtleníteni. – A nap folyamán az osztályról folyamatosan jönnek a dolgozók és a gyakorlatban is megmutathatják, milyen jól megy nekik a kézfertőtlenítés, méghozzá az úgynevezett Hand-in-Scan készülékkel segítségével, amelyik megmutatja, hol maradtak esetleg nem megfelelően megtisztított területek a kézen – mondta a feol.hu kérdésére Nyakas Eszter, ápolási igazgató.

Ottjártunkkor egyébként nem csak az derült ki, hogy a dolgozók szinte mindegyikének „zöld” volt a keze a szkenner szerint, de az is, hogy akadnak bőven olyanok is, akik csukott szemmel is végig tudják csinálni a kézfertőtlenítés helyes menetét. A versenybe nem csak az osztályon dolgozók, de a kórház vezetése – igazgatók, helyettesek, titkárnők, pénzügyesek, személyügyisek, gazdaságisok – is bekapcsolódott. Az előadóban nagy volt a forgalom, hiszen a Szent György kórházban jelenleg mintegy háromezren dolgoznak, a szakdolgozók száma meghaladja a kétezret. A versenyt az az osztály nyerte, ahonnan a legtöbb dolgozó érkezett és a legtöbben töltötték ki helyesen a kézhigiénia-kvízt, illetve hajtották végre tökéletesen a kézfertőtlenítést. A végső összesítésből kiderült, több mint 600 dolgozó vetette alá magát a szkenneres tesztnek, a versenyt pedig – a sok jó megoldás után sorsolással - az Ápolási osztály dolgozói nyerték.

Az eseményen megjelentek Vigyázok Önre! feliratú kitűzőt is kaptak. Az ápolási igazgató elmondta, ez azért van, hogy az ápolók így is jelezhessék a betegek felé, fontos számukra a higiénia, kiemelten a kéz higiéniája. Mint kiderült, Európa több országában is megfigyelhető már a jelenség, hogy a beteg figyelmezteti az egészségügyi dolgozót, ha az elfelejtene kezet fertőtleníteni mielőtt hozzányúl. Nyakas Eszter bátorítja a magyar betegeket is, tegyenek így, ha úgy tapasztalják, a kézfertőtlenítés elmaradt!